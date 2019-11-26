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  4. 26 Kasım 2019 19:26

13 yaşındaki kızı arabasında taciz eden sapığa rekor ceza

Bilecik'te 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk babası sanık, 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 yaşındaki kızı arabasında taciz eden sapığa rekor ceza
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Olay, 26 Ağustos 2019 günü Bilecik’e bağlı Necmiye köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki A.A.’yı arabasına alıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Süleyman E. kızın ailesinin şikâyeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı. Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet üzerine gözaltına alınan Süleyman E., Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Süleyman E. hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde ’nitelikli cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla dava açıldı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman E. 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İki kez cinsel saldırıda bulundu
A.A. ifadesinde Süleyman E.’nin kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

Öte yandan, Süleyman E.’nin daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

İHA

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