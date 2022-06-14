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  4. 14 gündür kayıptı... Kız çocuğundan kötü haber!

14 gündür kayıptı... Kız çocuğundan kötü haber!

14 gündür kayıptı... Kız çocuğundan kötü haber!

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Uluabat Gölü kıyısında bulundu.

Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban S., 14 gün önce kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban S. olduğubelirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler uluabat gölü ölüm kız çocuğu genç kız
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