  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Haziran 2020 16:27

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uygulayan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki kıza cinsel istismar uygulayan iki kişi “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlarından tutuklandı.

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uygulayan 2 kişi tutuklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde C.B., ve R.B, ailesinin evlatlık olarak aldıkları 14 yaşındaki N.B.’nin 17 yaşındaki B.Ö., tarafından kaçırıldığı polis ekiplerine ihbar etti.

Olayı inceleyen polis ekipleri N.B.’nin B.Ö. ile tren istasyonunda buluştuğu öğrenildi. N.B.’nin alınan ifadesinde aile baskısından dolayı evden kaçarak B.Ö’nün yanına gittiğini ve aralarında bir şey yaşanmadığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.B’nin 3 ay önce, önceki sevgilisi olan S.A’nın (19) S.A  N.B’yi tehdit ederek cinsel ilişkiye girdiğini belirterek S.A., hakkında şikayetçi oldu.

 
B.Ö., ve S.A., hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve reşit olmayanla cinsel ilişki” olaylarından hakkında işlem başlatıldı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve reşit olmayanla cinsel ilişki olayının şüphelisi S.A., ve B. Ö.,isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çocuk , tecavüz , cinsel istismar , 14 yaşında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM