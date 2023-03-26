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14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında 5 polis açığa alındı

14 yaşındaki çocuğa darp iddiasında 5 polis açığa alındı
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Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 21 Mart'ta nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki Y.D.'nin polis memurlarınca darbedildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

"DARBA MARUZ KALAN ÇOCUK BİR GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir.

"5 POLİS GÖZALTINA ALINIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"
Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır."

DHA

Etiketler diyarbakır lice darp işkence
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