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14 yaşındaki çocuğu istismar ederken yakalandı

14 yaşındaki çocuğu istismar ederken yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı 14 yaşındaki erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki Ahmet H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün ilçe merkezinde çiftçilik yapan Ahmet H. para verme vaadiyle H.Y'yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü. Ahmet H. iddiaya göre burada çocuğa istismarda bulundu.

YARI ÇIPLAK HALDE YAKALANDI

Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler tokat cinsel istismar sapık
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