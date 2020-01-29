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  4. 29 Ocak 2020 19:05

14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Manisa’nın Muradiye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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Manisa'daki kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.’ye (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

M.S.’nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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