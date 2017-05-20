14 yaşındaki kıza tecavüz iddiasına 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki G.E.’yi bir süredir takip eden rehber öğretmen, öğrencisinin hareketlerinden şüphelendi. G.E., rehber öğretmeni ile yaptığı bir sohbette kendisine tecavüze uğradığını iddia etti. Rehber öğretmenin şikayeti üzerine İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ortaokul öğrencisi G.E. ile ilişkiye giren ve görüntülerini çekerek yayan lise öğrencisi 21 yaşındaki K.P. ile 19 yaşındaki İ.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.P. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tecavüze uğradığı ileri sürülen G.E.’nin görüntülerinin bulunduğu 5 kişinin ise evlerinde arama yapıldı. Aramalarda bilgisayarlara ve cep telefonları gibi elektronik cihazlara incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.