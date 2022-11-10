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14 yaşındaki kızın feci ölümü: Narenciye paketleme makinesine kapıldı

14 yaşındaki kızın feci ölümü: Narenciye paketleme makinesine kapıldı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Dicle Nur S. feci şekilde hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur S. (14), kıyafetini paketleme makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılmadı

 Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Dicle’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle’nin cenazesini babası Mehmet Resul S. teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır’ın Dicle ilçesine götürüldü.

Etiketler ölüm narenciye
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