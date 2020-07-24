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  4. 24 Temmuz 2020 21:45

14 yaşındaki Yusuf'tan kahreden haber

Malatya'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğularak hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Yusuf'tan kahreden haber
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Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte  gezmek için baraj gölü kıyısına giden Yusuf Samet Kezer, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kezer, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Kezer'in cesedi suyun 9 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Yusuf Samet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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