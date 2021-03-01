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  4. 01 Mart 2021 07:35

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Olay nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

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56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunuyor. Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kısıtlama bittiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu.

Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

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