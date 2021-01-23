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  4. 23 Ocak 2021 11:04

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda İstanbul'da denetimler yapılıyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan bir sürücüye emniyet kemeri takılı olmadığı için, başka bir sürücüye de sadece otobüs ve metrobüsün kullandığı yola girdiğinden dolayı ceza kesildi.

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