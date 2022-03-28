  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçta bulunan arkadaşı ile tartıştan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın kapıyı açarak araçtan atlamak istedi. Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

İHA

Etiketler 15 temmuz şehitler köprüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi için rakam verildi
Ünlü anketçi Murat Gezici son seçim anketini açıkladı: ''2023'te sonucu kadınlar belirleyecek''
Tarife ayarı ile ''köpüğü'' alınan elektriğe dev zam geliyor
Oscar gecesinde Will Smith, Chris Rock'a tokat attı
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Gülben Ergen ''yaş sadece bir rakam'' deyip, derin dekoltesiyle sahneyi salladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde hesap şimdiden tutmadı
Milli savaş uçağında müthiş detay! Motoru da yerli olacak
BTK onayladı; internet ücretlerine de dev zam geliyor
Murat Övüç'ten olay paylaşım; erkek arkadaşıyla evleniyor!