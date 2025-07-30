15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan 2 taksici intihara kalkıştı

İstanbul'da dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan 2 taksici, intihar girişiminde bulundu. İkna edilen şahısların kumar borcu nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki taksici, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle yüklü miktarda borçlandıkları, borçlarını ödeyemeyince de, köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahısların o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti. Görüntülerin yakınları arasında yayılmasının ardından, şahısların yakınları olay yerine çağrıldı. Yakınlarının ikna çalışması sonrası 2 şahıs intihardan vazgeçirildi.



Öte yandan, şahısların yüksek borç yükü nedeniyle psikolojik bunalıma girdikleri, sanal kumar sebebiyle ciddi maddi kayıplar yaşadıkları öğrenildi. O anlar vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından anbean takip edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

İHA