15 yaşında babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Elazığ'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı. Olayda güvenlik korucusu baba hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.K. ile ailesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında K.K., güvenlik korucusu babası G.K.'ya ait silahı alarak ateş etmeye başladı. Olayda baba G.K. olay yerinde hayatını kaybederken. anne G.K. ise ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan anne G.K., ardından Elazığ'a sevk edildi. Hayatını kaybeden baba G.K.'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. K.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA