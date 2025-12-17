1,5 yaşındaki bebeğini öldüren babaya ceza indirimi!

Ankara'da darbedildikten sonra yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan babası akkında ceza indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz yargılanan annesi ise beraat etti.

Z.A. ve Ü.A. çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, 1,5 yaşındaki Melek, geçen yıl 18 Mayıs'ta ailesinin götürdüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çift gözaltına alınıp, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. 22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp raporunda, Melek'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ile gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Çift yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Z.A. tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ü.A. ve taraf avukatları katıldı. Sanık son savunmasında, "Allah yukarıda şahidimdir ki ben kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka hiçbir şey yapmadım. Eğer bunun dışında bir şey yaptıysam, Allah beni burada cezalandırsın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ü.A.'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 14 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık anne Z.A.'in ise beraatine hükmedildi. (DHA)

