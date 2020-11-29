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  4. 29 Kasım 2020 17:15

1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten öldü

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde artan vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, Batman'da 1.5 yaşındaki bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten öldü
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Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine bebek bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine bebeğin Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

 

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