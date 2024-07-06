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1.5 yaşındaki bebek ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek ölü bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 1.5 yaşındaki bebek evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180 sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki M.B. Ç.'yi hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.B.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Kayseri melikgazi bebek
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