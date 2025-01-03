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15 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmışlardı: Anne ve babaya gözaltı

15 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmışlardı: Anne ve babaya gözaltı
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Adana'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Çocuğun babası tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 15 yaşındaki R.D.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen D.’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürülen R.D.'in, bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi. Cinayetin aile içindeki bir kavgadan dolayı işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmayı derinleştirdi. Baba M.D.'nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı ileri sürüldü. Bu tespitler sonrası jandarma, baba M.D. ile olayı gizlediği iddia edilen anne S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler adana cinayet
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