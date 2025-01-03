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15 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmışlardı: Katil en yakını çıktı

15 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmışlardı: Katil en yakını çıktı
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Adana'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden baba ve olayı gizleyen annesi tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen kişi, 31 Aralık'ta Kızıldere yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 15 yaşındaki R.D.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen D.’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürülen R.D.'in, bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sık sık tartıştığını belirledi. Cinayetin aile içindeki bir kavgadan dolayı işlenmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmayı derinleştirdi. Baba M.D.'nin, tartışma sırasında oğlunu başından tabancayla vurup, cinayeti gizlemek için de kıyafetlerini çıkardıktan sonra cesedini yol kenarına attığı ileri sürüldü. Bu tespitler sonrası jandarma, baba M.D. ile olayı gizlediği iddia edilen anne S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Adana'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden baba ve olayı gizleyen annesi tutuklandı.

ŞÜPHELİ BABA, ANNE VE ABLA ADLİYEDE

Adana'da 31 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde yol kenarında başından tabanca vurulmuş bulunan R.D.'nin (15) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba M.D., anne S.D. ve abla E.D., adliyeye sevk edildi.

TABANCA BULUNDU, OTOMOBİLDE KANA RASTLANILDI

Jandarma ekipleri, dün eve yapılan baskında cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi. Evin önündeki otomobilde ise R.'nin olduğu değerlendirilen kana rastlanıldı. Tabanca ile kan örneği, kriminal incelemeye gönderildi. Öte yandan 1 Ocak'ta Suluca Mahallesi'nde toprağa verilen R.'nin cenazesinin, baba M.D. tarafından yıkandığı öğrenildi.

Adana'da yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden baba ve olayı gizleyen annesi tutuklandı.

ANNE- BABA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen baba M. ile anne S.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, abla E.D. ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Baba M.D.’nin jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne S.D.'nin ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi. 

DHA

Etiketler adana cinayet
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