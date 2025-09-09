15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki F.A., aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. F.A. ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla A.'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
