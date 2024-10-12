15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 15 yaşındaki E.K., ailesinin husumetli olduğu B.İ.'yi (44), 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri B.İ.'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İ., husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla B.İ.'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı. Ağır yaralanan İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.İ., kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

DHA