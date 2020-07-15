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  4. 15 Temmuz 2020 21:59

15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği denizde az kalsın boğuluyordu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde sıcaktan bunalıp denize serinlemek için giren 15 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak tedavi altına alındı.

15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği denizde az kalsın boğuluyordu
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Ordu’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalarak serinlemek için, yasaklı alanda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği B.A. (15), gözlerden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Ekipler yardımıyla yaklaşık 25 dakika sonra sudan çıkartılan B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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