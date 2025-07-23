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15 yaşındaki çocuk, tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı

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Aydın'da yaşanan olayda 15 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, tartıştığı 47 yaşındaki pamuk şeker satıcısı esnafı bıçakladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Pamuk şeker satıcısı N.G. ile K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken kaçan K.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

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Etiketler esnaf Çocuk pamuk şeker pamuk şeker satıcısı pamuk şekerci
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