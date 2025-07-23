15 yaşındaki çocuk, tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı

Türkiye'de satılan bir ürün için daha toplatma kararı verildi: Toplam ürün sayısı 11'e yükseldi

61 orman yangıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Bir efsane hayata gözlerini yumdu...

Türkiye'nin yeşille mavinin buluştuğu cennetinin asıl sahipleri ortaya çıktı!

Birlikte yemek yediği eşini yemek sofrasında katletti!

Sigaraya karşı mücadelede yeni dönem: Artık içen de ceza ödeyecek, içiren de!

Gece yarısı yüksek gerilim kablosu koptu, bir ilimiz karanlığa büründü!

İzmir Büyükşehir'deki soruşturmada 30 tahliye

Sadece 2 ayda tam 9 kilo birden veren Gizem Hatipoğlu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı

Güzel oyuncu radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı

İki çocuk annesi Fahriye Evcen tatil pozlarıyla genç mankenleri kıskandırdı

İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında ''anketçi'' kavgası: Hem taciz etti hem de kavga...

Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Valverde Türkiye'de...

II. Abdülhamit'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma

Cumartesi Anneleri’nin simge ismi Emine Ocak yaşamını yitirdi

Sokak ortasında bir baba öz evladını bıçaklaya bıçaklaya öldürdü!

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a sitem dolu veda: Yaptığı gönderme olay oldu!

Meral Akşener ve Sinan Oğan'a 50 milyon Dolarlık çok ağır suçlama!

Bungalovdaki gizli kamera skandalında bu sefer de ses kayıtları ortaya çıktı