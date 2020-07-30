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  4. 30 Temmuz 2020 20:53

15 yaşındaki kız internetten tanıştığı birinin evine gitti, ortalık karıştı

Ailesiyle birlikte Belçika'dan, Adana'ya tatile gelen 14 yaşındaki N.K., internetten tanıştığı E.Ç.’nin evine gitti. Durumu öğrenen ailesi E.Ç.'nin evine giredek kızlarını aldı.

15 yaşındaki kız internetten tanıştığı birinin evine gitti, ortalık karıştı
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Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Belçika’dan ailesiyle birlikte tatil için Adana’ya gelen N.K., kimseye haber vermeden internetten tanışarak arkadaş olduğu E.Ç.’nin evine gitti. Kızlarının evde olmadığını fark eden aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile daha sonra, kızlarının internetten tanıştığı E.Ç. ile birlikte olabileceği düşüncesiyle gencin evine gitti. N.K.’nin burada olduğunu gören aile, kızlarını da alarak eve döndü.

MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR
Durumu öğrenen N.K.’nin iki akrabası, motosikletle E.Ç.’nin evinin önüne gitti. Yüzlerinin kapalı olduğu öne sürülen şüpheliler, yanlarında getirdikleri molotofkokteylini E.Ç.’nin evine attı. Patlama sesi duyan baba Adem Ç., balkondaki eşyalarının yandığını gördü. Molotofkokteyli küçük çaplı hasara neden olurken, Adem Ç. durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Adem Ç., olay yerine gelen polislere molotofkokteylinin nasıl yapıldığını anlatan küçük oğlu U.Ç.’ye ise tokat attı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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