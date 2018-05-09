SON DAKİKA
GÜNAYDIN; GÜNÜN GAZETELERİ HAZIR ! İŞTE GAZETE BİRİNCİ SAYFALARI...
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: ESKİ KİMLİKLERLE DE OY VERİLEBİLECEK !
Dikkat ! Meteoroloji'den 23 il için uyarı geldi
Dikkat ! Meteoroloji'den 23 il için uyarı geldi
Kadıköy'de ''TAMAM'' yürüyüşüne polis engeli
Kadıköy'de ''TAMAM'' yürüyüşüne polis engeli
TEM'de akılalmaz kaza ! 5 araç birbirine girdi
TEM'de akılalmaz kaza ! 5 araç birbirine girdi
Ankara'da sabaha karşı yürekleri ağza getiren olay
Ankara'da sabaha karşı yürekleri ağza getiren olay
Günaydın; günün gazeteleri hazır ! İşte gazete birinci sayfaları...
Günaydın; günün gazeteleri hazır ! İşte gazete birinci sayfaları...
ABD açıkladı, kıyamet koptu ! 90 gün içinde...
ABD açıkladı, kıyamet koptu ! 90 gün içinde...
Ruhani ve AB'den Trump'ın kararına ilk tepki geldi !
Ruhani ve AB'den Trump'ın kararına ilk tepki geldi !
Hangi aday ne kadar imza aldı ? İşte son durum
Hangi aday ne kadar imza aldı ? İşte son durum
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Mayıs 2018 08:58

15 yaşındaki kız not bırakıp intihar etti

Adana'da 15 yaşındaki genç kız, ardında intihar mektubu bırakıp 13'üncü kattan atlayarak intihar etti.

15 yaşındaki kız not bırakıp intihar etti
A+ A-

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik bunalımda olan 15 yaşındaki Asude K. ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu yazdı. Asude K. notu yazdıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı. Durumu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Asude K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızdan ise geriye düştüğü yerde bulunan fuları kaldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA

adana , intihar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM