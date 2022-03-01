150 bin liralık vahşet! Öldürüp gömdüler

Adana'da 10 gün önce kaybolan 29 yaşındaki gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, cinayetin 150 bin liralık otomobil nedeniyle işlendiği belirtiliyor.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı.

Kentte ikamet eden Rekan Ç.'ın (29), 20 Şubat’ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp genci bulmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

PTS İLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, Ç.'ın aracını sokakta terk edilmiş buldu.

İKİ ARKADAŞA GÖZALTI

Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Ç.'nin kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı 4 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Ç.'ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, bölgede yaptıkları kazıyla Ç.'ın cesedine ulaştı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Ç.'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARACINI PARÇALAYIP SATMAK İÇİN

Şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K'nin Ç.'ı kendi aracıyla ormanlık alana götürdüğü, burada Nadir Ç'nin tabancayla Ç.'ı öldürüp Gürcan K. ile yakındaki bir araziye gömdüğü iddia edildi.

Bu arada zanlıların olaydan sonra maktulün 150 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp satmak için diğer 4 kişiyle irtibata geçtiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA