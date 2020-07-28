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  4. 28 Temmuz 2020 21:42

150 bin TL değerindeki esrarı pet şişelerin içerisine saklamışlar!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan bir kamyonetin zulasında 15 adet pet şişenin içerisine saklanmış 150 bin TL değerinde esrar ele geçirildi.

150 bin TL değerindeki esrarı pet şişelerin içerisine saklamışlar!
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Kocaeli’de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde doğu illerinden yola çıkan bir araçla, Kocaeli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyonu takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu sevkiyatı yapılan kamyon Gebze ilçesi TEM Otoyolu Muallim Köy Mahallesi mevkiinde durduruldu. Ekipler kamyonda narkotik köpeği ‘Sıtma’ ile arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda ‘Sıtma’nın yoğun tepki vermesi üzerine 15 adet pet şişe içerisine zulalanmış, 8 kilo 60 gram toz esrar ele geçirildi.

Esrarın 150 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili araçta bulunan E.G. simli şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta ele geçirilen esrara el konuldu. Ele geçirilen esrarın yaklaşık 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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