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16 gün önce kaybolan Onurcan'dan acı haber

16 gün önce kaybolan Onurcan'dan acı haber
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Gaziantep'te 16 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki otizmli Onurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Ö.'nün cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği Onurcan Ö.'nün cansız bedeninin babası tarafından teşhis edildiğini ifade etti.

Valilik, "İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesinde 24.05.2025 günü saat 16.00 sıralarında Onurcan Ö. isimli çocuğun kaybolması olayı ile ilgili olarak 24.05 2025 günü saat 17.05' ten itibaren sürdürülen arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada 08.06.2025 tarihinde aramaların (16. gününde) Elif Mahallesi Kırkak Mevkiinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asyş. Bot Tim K. lığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde Onurcan Ö.'ye ait olabileceği değerlendirilen ceset Baba Murat Ö. tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Ö.'ye ait olduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İHA

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Etiketler gaziantep otizm kayıp çocuk
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