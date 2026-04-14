16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar!

İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşlarındaki çocukların "yan bakma" tartışması kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuğu sopalarla acımasızca darbeden ve o anları sosyal medyada yayınlayan saldırganlar yakalandı.

İstanbul Bayrampaşa'da daha önce aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet olan kişiler parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.C.B.(20), K.T.S.(17) sopalarla M.M.(16)'yi darbetti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananları sanal medya hesaplarında paylaşan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet yaşanan M.M., E.C.B., K.T.S. parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada K.T.S. ve E.C.B. sopalarla M.M.'yi darbettii. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Tartışmada M.M.'yi darbettikleri anları sanal medya hesaplarından paylaşan E.C.B., K.T.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)





