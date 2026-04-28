  4. 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından meydan dayağı! Mahkemenin kararı isyan ettirdi!

Isparta’da 16 yaşındaki bir çocuk arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası arkadaşının 45 yaşındaki babası tarafından cami kapısında feci şekilde darp edildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından aileyi sarsan bir karar çıktı: Mahkeme "takipsizlik" kararı verdi!

Olay, 18 Şubat'ta Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki O.İ. ile arkadaşı arasında sözlü tartışma yaşandı. O.İ., arkadaşı Ö.M.'nin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine arkadaşını bir süre kovaladığını, daha sonra ise olayın sona erdiğini öne sürdü. Olayın ardından O.İ., akşam saatlerinde camiye namaz kılmak için gittiği sırada cami girişinde arkadaşı Ö.M.'nin babası Ş.M. ile karşılaştı. Burada çıkan olayda O.İ.'ın defalarca yumruklandığı anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahsın, çocuğu darp ettikten sonra ikametinin önüne kadar götürerek kapıya bıraktığı, hakaret ve tehditlerde bulunmaya devam ettiği de mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı. Torununu darp edilmiş halde gören F.Ç. ile mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, O.İ. ile ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayın ardından yaklaşık 2 ay sonra dosyada "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildiği öğrenildi. Karara itiraz eden aile, yeniden mağdur olduklarını belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

"Yoluma devam ederken yanıma geldi ve bana küfür etmeye başladı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 16 yaşındaki O.İ., "Ben okula giderken bu şahsın oğlu yanıma geldi ve bana ‘Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de o an konuşmak istemedim ve ‘Yanımdan git, baban benimle konuşmana kızıyor' dedim. Zaten onunla da görüşmek istemiyordum. Yoluma devam ederken yanıma geldi ve bana küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve kendisini kovalamaya başladım. Daha sonra bir markete kaçtı. Babasını aramış, babası da oraya gelip beni aramış ancak bulamayınca evine gitmiş" diye konuştu.

"Yüzüm kanlar içerisindeydi. Bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım"

Aynı günün akşamında namaz kılmak için camiye giderken, kapıda kendisini tutup yumruklamaya başladığını anlatan O.İ., "Yumrukları yiyince şok oldum. Daha sonra beni döverek evime kadar getirdi. Evimin kapısına geldiğimizde de yumruklamaya devam etti. Sonra anneannem dışarı çıktı, onu görünce kaçıp gitti. Giderken de bana hakaret ve tehdit etmeyi sürdürdü. Yüzüm kanlar içerisindeydi. Bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Dedem ve anneannemle birlikte emniyete giderek şikayetçi olduk. Darp raporu aldık, zaten raporda da her şey yazıyor. Şikayetçi olup olayı mahkemeye taşıdık. Bu olaydan sonra ne okula ne de camiye namaz kılmaya gidebiliyorum. Çok korkuyorum. Sürekli psikolojik ilaç kullanıyorum. Şahıs beni korkutmak amacıyla evimin etrafında dolaşıyor. Ben bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Caminin etrafında torunumu döverek ağzını burnunu kanatmış"

Torunuyla birlikte camiye gittiğini, namaz sonrası torununu yanında göremediğini ve daha sonra darp edildiğini öğrendiğini belirten dede Y.Ç., "Torunumla birlikte namaza gittik. Ben caminin içine girdim. O şahıs da sanırım benim içeri girmemi beklemiş. Torunum camiye girerken onu dışarıda yakalamış. Caminin etrafında torunumu döverek ağzını burnunu kanatmış. Olaydan sonra polise haber verdik. Emniyette ifade verdik ve darp raporu aldık. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Geceleri uyuyamıyor. Okula ve camiye gidemiyor. Okula bizzat kendi aracımla götürüyorum. Olayı mahkemeye taşıdık ancak takipsizlik kararı çıktı" ifadelerini kullandı.

Takipsizlik kararı sonrasında "illa ölmesi mi gerekiyordu?" sitemi

"Bu çocuk hala o şahıstan korkuyor" diyen dede Y.Ç., "Hala çocuğumun etrafında dolaşıyor. Biz bu adamın cezalandırılmasını istiyoruz. Mahkeme dosyasında kovuşturmaya yer olmadığına dair yazı geldi. Biz de bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz ettik. Mahkemenin lehimize karar vermesi için bu çocuğun illa ölmesi mi gerekiyordu? Bu kadar dayak yemiş, ağzı yüzü dağılmış bir çocuğun daha ne yaşaması gerekiyordu? Zaten bu çocuk öksüz, annesi babası yok. Ben onu 15 günlükken yanıma aldım ve büyüttüm. 16 yaşındaki bir çocuk bu şekilde dövülmez. Ne yapmış olabilir ki bu kadar şiddet görsün? İki çocuk kavga edebilir, bu normaldir. Ancak bu şahıs bu çocuğa nasıl kin besleyip de bu kadar dövebilir? 45 yaşındaki bir insan nasıl bu kadar acımasız olabilir? Ben bu şahsın cezalandırılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ayrıca bize gelip özür de dilemedi. Çocuğumun kabusu oldu, dışarı çıkamıyor" şeklinde konuştu.

"Benim bile psikolojim altüst oldu"

Anneanne F.Ç., "Dışarıdan gelen gürültüyü duyunca hemen kapıyı açtım. Baktığımda çocuğu dövmeye devam ediyordu. Şahsa bırakması için bağırdım, o da dönüp bana bağırdı. Çocuğumu merdivenden itmeye çalıştı. Ben de kendisine ‘Zaten dövüp öldürmüşsün, daha ne yapıyorsun?' dedim. Daha sonra bağırarak oradan uzaklaştı. Çok üzüldüm, şoka girdim. Komşular geldi, polisi aradılar. Polis ekipleri bizi alarak emniyete götürdü. Bu şahsın ceza almasını istiyorum. Bana bu yaşımda bunları yaşatmaya hakkı yok. Benim bile psikolojim altüst oldu. Çocuk geceleri uyanıp yürüyor, bağırıyor ve kabuslar görüyor. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi.

İHA

Etiketler Isparta Çocuk darp takipsizlik kararı darp raporu kamera kayıtları çocuk istismarı şiddet video
