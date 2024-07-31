  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

16 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

16 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Güncelleme:

Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki E.D., hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde pompa vinciyle çalışan D., vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

AA

Etiketler konya kuyu pompası elektrik akımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Urla'da orman yangını 18.5 saat sonra kontrol altında Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Maliye düğmeye bastı: Bir sektöre daha vergi incelemesi Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti
Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Kan donduran olay: Şoförün kulağını ısırarak kopardı Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Çalışanlarına ara zam yapan özel şirketler belli oldu Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı