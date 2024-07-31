16 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki E.D., hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde pompa vinciyle çalışan D., vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol