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  4. Sokak ortasında Suriyeli cinayeti: 12 bıçak darbesiyle öldürüldü

16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu H.K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki E.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. E.G. ile Suriye uyruklu H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken E.G., yanındaki bıçakla H.K.'yı yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen H.K., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. 

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E. G.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu H.K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki E.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

DHA

Etiketler bursa Suriyeli cinayet
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