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16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu

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Giresun'da 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni, denizde kayalıklara yakın bir noktada bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde deniz kenarındaki kayalıkta Damla K.'ın (16) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizkenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin lise öğrencisi Damla K.'a ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Damla K.'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bunalımda olduğu iddia edildi

Damla K.'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA / İHA

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