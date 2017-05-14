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  4. 14 Mayıs 2017 13:16

16 yaşındaki Döndü'den şok telefon: Kurtarın beni

Zonguldak'ta 2 hafta önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki liseli Döndü Kuzucu, ailesini arayarak ''kurtarın beni'' diyerek telefonu kapattı.

16 yaşındaki Döndü'den şok telefon: Kurtarın beni
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi’nde oturan lise öğrencisi 16 yaşındaki Döndü Kuzucu, 2 hafta önce okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Döndü; bir süre sonra ailesini arayarak 'kurtarın beni' diyerek telefonu kapattı. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunduğu kızlarının hayatından endişe ediyor.

37 yaşındaki Ersun Kuzucu, eşi 35 yaşındaki Esin ve küçük çocuğunu alıp iş için Manisa’nın Soma İlçesi’ne göç etti. Çiftin kızları Döndü Kuzucu ise liseyi bitirmesi için Çaycuma’da dedesinin yanında kaldı. Çaycuma Çok Programlı Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Döndü Kuzucu, 29 Nisan’da okuldan eve dönmedi. Kuzucu için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı araştırmadakızın İstanbul’a gittiği bilgisine ulaştı. Kızın otobüs biletini aldığı iddia edilen amcasının oğlu C.K.’nın ifadesine başvururuldu. C.K., kuzeninin nerede olduğunu bilmediğinisöyledi. Jandarmanın çalışması sürüyor.

’KURTARIN BENİ’ TELEFONU

Esin Kuzucu, kızınınokulu nedeniyle dedesi Ramazan Kuzucu ile kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz eşimin işi dolayısıyla Soma’da kalıyoruz. O büyükbabasıyla kalıyor okulu nedeniyle. Okul bitince o da yanımıza gelecekti. Kaybolmadan 10 gün önce tartıştık. Farklı isimle sosyal medyada hesap açmış. Bu yüzden tartıştık.

Ben, ’Baban cumartesi seni almaya gelecek’ dedim. Cumartesi babası gidecekti almaya. Cuma günü de kızım kayboldu. Önceki gün beni arayarak, ’Kurtarın beni’ dedi ve telefonu kapattı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Haber alamıyoruz. Görenler ne olur haber versin."

DHA

kayıp , döndü kuzucu