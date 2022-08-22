  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 yaşındaki Firdevs'in katili erkek arkadaşı çıktı!

16 yaşındaki Firdevs'in katili erkek arkadaşı çıktı!

16 yaşındaki Firdevs'in katili erkek arkadaşı çıktı!

Şırnak'ta kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Firdevs B.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan 16 yaşındaki Firdevs B.'den bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDU
Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs B.'nin yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ
B.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı A.B.'nin cinayeti neden işlediğine dair sorulara ne yanıt verdiği ise henüz bilinmiyor.

İHA

Etiketler şırnak uludere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı masadan 8 maddelik açıklama!
Emekli promosyonunda yok artık dedirten ''32 bin TL'' iddiası
Kenan Doğulu'nun ''pantolonu'' sosyal medyayı salladı: ''Çakkıdı çakkıdı gariiii''
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu
20 kişinin ölmüştü; TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanlığı yatı boğaz turunda görüntülendi
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak