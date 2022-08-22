16 yaşındaki Firdevs'in katili erkek arkadaşı çıktı!

Şırnak'ta kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Firdevs B.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan 16 yaşındaki Firdevs B.'den bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs B.'nin yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ

B.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı A.B.'nin cinayeti neden işlediğine dair sorulara ne yanıt verdiği ise henüz bilinmiyor.

İHA