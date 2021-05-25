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16 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

16 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

Kırıkkale merkeze bağlı Pazarcık Köyünde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç, M.Ö. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. Hilmi C. ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi C.'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler genç ölüm cinayet tabanca
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