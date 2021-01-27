16 yaşındaki genci sokakta öldürmüştü! O anın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Y. ile Yakup Sayin (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Sayin'in kardeşi Serhat Sayin, konuşmak için Y.'ın çalıştığı elektronik eşya satılan iş yerine gitti. Sayin konuşmak için Y.’ı parka çağırdı. Bunun üzerine Y., iş yerindeki çekmeceden başkasına ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehmus Y. Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Y.'ın Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Bu arada, Şehmus Y.’ın Sayin'in tabancayla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.