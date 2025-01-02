16 yaşındaki katil zanlısı: ''Cinsel istismara kalkıştı''

Muğla'da geçen sene işlenen korkunç cinayetin 16 yaşındaki faili cinayetten tam 13 ay sonra yakalanırken ifadesinde öldürdüğü kişinin kendisine tokat atıp cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Muğla'da, yaşadığı barakanın yakınında cesedi bulunan H.Ç.'in (53) 13 ay sonra yakalanan cinayet şüphelisi çoban M.D.'nin (16) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. M.D., ifadesinde sürüsünü çevirmek için arazisine girdiği H.Ç.'in kendisine tokat attığını, yere düşünce de cinsel istismar girişiminde bulunduğu için tüfekle öldürdüğünü ardından da cesedini iple bağlayıp, sürükleyerek uzaklaştırmak istediğini belirterek, "Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım. Fişeği yolda giderken bir yere rastgele fırlattım" dedi.

Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkisinde, 29 Kasım 2023'te barakada yalnız yaşayan H.Ç.'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası H.Ç.'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, barakanın yakınında H.Ç.'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde H.Ç.'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede H.Ç.'in pompalı tüfekle başından vurulduğu tespit edildi. H.Ç.'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde H.Ç.'e ait kan izleri dışında bahçe çitlerinde başka birine ait kan izi bulundu. İlk olarak H.Ç.'i tanıyan 13 kişiden kan örneği alındı ancak tespit yapılamadı. Baz istasyonu kayıtlarına göre 978 kişinin bölgeden hizmet aldığı belirlendi. 978 kişiye ait kimlik bilgilerini tespit eden ve bu kişilerin olay yeri bağlantısını inceleyen ekipler, şüpheli olarak çoban M.D.'den alınan kan örneğiyle olay yerindeki kan izinin aynı olduğunu saptadı. Muğla İl ve Datça İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin çalışmasıyla M.D., 27 Aralık 2024'te evinde gözaltına alındı. Suç aleti av tüfeğini de teslim eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'YAKLAŞIP, TOKAT ATTI'

M.D., savcılıktaki ifadesinde, Kargı mevkiinde çobanlık yaptığını ve hayvanlarımı çevirmek için H.Ç.'in bulunduğu araziye gittiğini belirtip, "Kendisini daha önce hiç görmedim. İsmini duymuştum. Barakasının bulunduğu tel örgülü yerin dışında zeytinliğin bulunduğu alandan geçtiğim sırada ilk kez gördüm. Selam verdikten sonra tüfeğini doğrulttu. 'Niye buralara geliyorsunuz? Sizi vururum' dedi. Ardından yaklaşıp, tokat attı. Tüfeği yere bıraktıktan sonra beni yakamdan tutarak yere yatırdı. Üzerimdekileri çıkarmaya çalışarak cinsel istismar girişiminde bulundu. Kendisine tekme atarak ittim. Yere düşünce keçilerimin yanına doğru kaçtım. Ardından da kaldığım çadıra gittim" dedi.

'OLAY YERİNİN YAKINLARINDAN DAHA SONRA HAYVANLARIMI GÜTMEK İÇİN GEÇMİŞİMDİR'

M.D., çadırındaki av tüfeğini alarak H.Ç.'in 1,5 kilometre mesafedeki barakasının bulunduğu yere dönmek için yola çıktığını anlatarak, “Olayı kimseye anlatmadım ve tek başıma barakaya ulaştım. H.Ç. barakanın yakınında bulunan çam ağacının yanındaki variller ile ilgileniyordu. Tüfeği doğrultarak arkasından yaklaştım. İyice yaklaştığımda beni fark edip, yüzünü döndü. Başına doğru ateş ettim. Sırtüstü yere düştü. Barakanın kenarında bulduğum halat ile kanca düğümü yaparak iki bacağını birleştirerek bağladım, cesedi uzaklaştırmak için asılmaya çalıştım. Bu sırada çizmesi ayağından halat ile birlikte çıktı. Halatı sağ eline bağladım. Halil'i çekerek çam ağacının oradan tel örgünün kapısının sağ kısmında kalan aynı zamanda barakanın da sağında kalan alana kadar çekebildim. Telin dibine kadar asılarak götürdüm. Telin üzerinden dışarı atladım. Halatı telin altından geçirdim. Cesedi telin alt kısmını eğerek dışarı çekmeye çalıştım. Ancak yapamadım. Tekrar içeri girdim. Telin alt kısmını içeriden eğmeye çalıştım. Öyle de yapamayınca tekrar girdiğim taraftan çadırıma doğru kaçtım. Bu olay yaklaşık bir saat sürdü. Tüfekten çıkan fişeği alıp, cebime koydum. Elimden geldiğince ayak izlerimi silmeye çalıştım. Fişeği yolda giderken bir yere rastgele fırlattım. Hayatıma devam etmeye çalıştım. Birkaç gün suskunlaştım. Olay tarihinden sonra oranın yakınlarından hayvanlarımı gütmek için geçmişimdir" dedi. (DHA)

DHA