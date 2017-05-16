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  4. 16 Mayıs 2017 23:31

16 yaşındaki kız bulundu !

Zonguldak'ta 16 gün önce okuldan çıktıktan sorna eve dönmeyen lise öğrencisi İstanbul'da bulundu.

16 yaşındaki kız bulundu !
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 16 gün önce okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Döndü K., jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla İstanbul’da bulundu.

Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşayan 37 yaşındaki Ersun ve eşi 35 yaşındaki Esin K.’nın Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde dedesinin yanında kalan kızları Döndü K., geçen 29 Nisan’da eğitim gördüğü Çaycuma Çok Programlı Lisesi’nden eve dönmedi. Döndü K. için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, genç kızın İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşarak polis ile irtibata geçti. Döndü K., bugün akşam saatlerinde Şişli İlçesi’ndeki Cevahir Alışveriş Merkezi’nde iddiaya göre sevgilisiyle buluştuğu sırada bulundu. Genç kız, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA

avm , öğrenci , zonguldak , lise