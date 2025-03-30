16 yaşındaki kız çocuğu 3 gündür kayıp
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.
Ayvacık Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül K., önceki gün okula gitmek için evden çıktı.
Yakınları, eve dönmeyen Ayşegül K.'ye ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından polis, Ayşegül K.'yi bulmak için arama çalışması başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
DHA / İHA
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