16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. A.C. isimli kız, ailesi tarafından odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde A.C.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından A.C.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sünüyor.

DHA