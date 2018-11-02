Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
Dolar frene bastı ! Yeniden 5,50 TL'nin altında
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
AK Partililere ''kula kulluk yapıyorsunuz'' diyen milletvekiline soruşturma
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Üniversite kampüsünde kongre binasının çatısı çöktü
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Volkswagen'e on binlerce araç sahibinden dava
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Burun estetiği olmak isterken hayatını kaybetti
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Büyük müjde Resmi Gazete'de: Kapsamı arttırıldı !
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Apple'ın CEO'sundan Türkiye için kötü haber
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Kasım 2018 11:00

16 yaşındaki kıza cinsel istismar: 10 kişi tutuklandı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

16 yaşındaki kıza cinsel istismar: 10 kişi tutuklandı
A+ A-

Samsun'n Çarşamba ilçesinde Ş.Y. (16) isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki sorgularından sonra serbest bırakılırken, 10'u mahkemece tutuklandı.

İlçede oturan Ş.Y., geçen hafta polis merkezine giderek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 14 kişi hakkında şikayette bulundu. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, polise verdiği ifade sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 10 kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


DHA

cinsel istismar , samsun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM