16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Vücudunda darp izi ve morluklara rastlanan kız çocuğunun ağabeyi ve babası gözaltına alındı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Zuhal S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Vücudurunda darp izi ve morluklar tespit edilen kızın ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evden gelen tek el silah sesi üzerine odaya koşan yakınları, Zuhal’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Darp izleri tespit edildi

Zuhal S.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve morluklar tespit edildi.

Ağabey ve baba gözaltında

Kız çocuğunun ağabeyi H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal S.'nin cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Soruşturma sürüyor.

DHA