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161'İ RÜTBELİ 210 ASKERİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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  4. 26 Nisan 2019 08:23

161'İ rütbeli 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 210 muvazzaf askerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

161'İ rütbeli 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı
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Son dakika habere göre, FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi.

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