17 Ağustos'un tek tutuklu müteahhidi Veli Göçer öldü...
17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve 18 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde hapse giren tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.
17 Ağustos 1999 depreminde en çok konuşulan isim ve mahkumiyet alan tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.
Göçer hakkında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim olmuştu.
Resmi rakamlara göre 18 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Göçer 2004'te cezaevine girmiş ve 7,5 yıl hapis yatmıştı.
Göçer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde depremde çöken 400 konutluk sitede 168 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yargılanmış ve yaklaşık 200 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu.
