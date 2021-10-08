17 yaşındaki 5 aylık hamile İrem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Mersin'de, 5 aylık hamile İrem B.nin ölümüyle ilgili yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi B.lievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem B.'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.



Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım B. (48), anne Saadet B. (54), ağabeyler Vedat B. (22) ve Mehmet Ali B. (20) ile amcalar Mehmet Veyis B. (33), İbrahim B. (44) ve Mehmet B.'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 şüpheli, İrem'in, babası Kasım B.'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali B. ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. B. ailesinin ilk duruşması 28 Mayıs'ta görüldü. Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali B., emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali B., "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

AMCA TAHLİYE EDİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, İrem B.'nin yaşamını yitiren bebeğinin biyolojik babasının belirlenmesi için haklarında iddianame hazırlanan 6 şüpheliden DNA incelemesi yapılması, İrem'in olay günü kanında çıkan ilaçların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan amca Mehmet B.'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BEBEKTEN ALINAN DNA SANIKLARLA EŞLEŞMEDİ

'Akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, İrem B.'nin bebeğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan DNA testinin sonucu okundu. Bebekten alınan DNA ile sanıkların DNA'sının eşleşmediği belirlendi.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.