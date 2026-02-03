17 yaşındaki bir çocuğu zorbalayıp o anları kaydedip sosyal medyada yayınlayan 6 zorba yakalandı

Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı konutlarının bulunduğu iller listesi güncellendi

Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!

Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller

Emeklinin ve memurun ilk zam oranı belli oldu

Aracına öyle bir şey yaptı ki, Jandarma görür görmez trafikten men etti!