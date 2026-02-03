  1. Anasayfa
  4. 17 yaşındaki bir çocuğu zorbalayıp o anları kaydedip sosyal medyada yayınlayan 6 zorba yakalandı!

17 yaşındaki bir çocuğu zorbalayıp o anları kaydedip sosyal medyada yayınlayan 6 zorba yakalandı

Güncelleme:

İstanbul'da 6 şüpheli 17 yaşındaki E.G.'yi darbedip aşağılayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, İstanbul'un Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.P. (20) ile B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15), 17 yaşındaki E.G.'yi darbederek hakaret etti.

Şüpheliler, yaşananları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

DHA

