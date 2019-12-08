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  4. 08 Aralık 2019 11:54

17 yaşındaki Buse günlerdir kayıp

İzmir'in Bornova ilçesinjde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız 12 gündür kayıp olarak aranıyor.

17 yaşındaki Buse günlerdir kayıp
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan'dan 12 gündür haber alınamıyor.

27 Kasım Çarşamba günü, Bornova’nın Altındağ semtinde staj yaptığı iş yerine giden Buse Arslan, akşam saat 18.00'de işten çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan ailesi, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti.

Kızlarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Raziye Arslan, Buse'nin kısa süre içerisinde bulunmasını ve kızlarını görenlerin insaniyet namına 155'e haber vermesini istedi.

Polis ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ederken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı.

İHA

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