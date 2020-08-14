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  4. 14 Ağustos 2020 21:19

17 yaşındaki Duygu'nun cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Gaziantep’te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu D., olayında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak genç kızın evine geldiği Mehmet K. gözaltına alındı.

17 yaşındaki Duygu'nun cinayet şüphelisi gözaltına alındı
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Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü kattaki evin balkonuna çıkan Duygu D. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası, genç kızın Mehmet K. tarafından itildiği iddiaları üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen cinayet şüphelisinin, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

'OLAY ANINI GÖRMEDİM'
Mehmet K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tutuluyor.

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