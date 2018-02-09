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  4. 09 Şubat 2018 12:56

17 yaşındaki genç dehşet saçtı

Karaman'da 17 yaşındaki bir genç kendisine küfür ettiğini iddia ettiği 16 yaşındaki genci bıçakla yaraladı.

17 yaşındaki genç dehşet saçtı
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Karaman'da M.B. (17), sokak ortasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T.’yi (16) bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.B., sedyeyle ambulansa götürülürken A.T.’ye tekmeyle saldırmaya kalkışınca polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde M.B., yolda yürürken kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçağı çekip, A.T’yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.T. bir işyerine sığınırken, M.B. ise çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.T., sedyeyle ambulansa götürülerken, gözaltına alınan M.B. bu kez de tekmeyle saldırmak istedi. Polisin engel olduğu M.B. emniyete götürüldü, A.T. ise Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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